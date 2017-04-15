Бизнесмен: наручные часы не выходят из моды и никуда не денутся

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Caro/ScanPix

В начале 2000-х годов многие говорили, что век наручных часов подошел к концу, однако жизнь показала ошибочность такого мнения. Ситуация на рынке постоянно меняется, но так называемые вечные ценности, к которым относятся, в том числе, и часы, сохраняются. Об этом в интервью агентству ЛЕТА заявил владелец сети часовых магазинов «Laiks» Владимир Куликов.

По его словам, мобильники ударили по самому дешевому сегменту часов. «Ушел мусор, а с ним и молодежь, но люди за 30 от часов не отказывались. Рынок быстро заполнился модными брендами, которые к одежде и аксессуарам добавили часы. Пусть недорогие, сделанные в Китае, но качественные», - рассказал Куликов.

Потом открылся так называемый смарт-рынок, и снова часовщики ожидали конца безнеса, но и это оказалось одним из направлений. Системные администраторы, не носившие часов, просто уменьшили мобильники и надели их на руки. И считают их часами, хотя к часам они никакого отношения не имеют.

Реклама

Сейчас возвращается интерес к традиционной механике.

«Если до этого склонялись к кварцу, то сегодня, с выходом смарт-вотчей, люди стали ценить ручную работу. Покупают вещи интересные и более дорогие соответственно», - отметил он.

«Недавно я был в Базеле, где проходила ежегодная Всемирная выставка часов и ювелирных украшений. И там понимаешь, почему часы стоят столько, сколько стоят. В мире часов вообще много интересного. Например, «Seiko» 28 лет разрабатывала одну модель часов - пыталась обойти законы физики. Обошла. Когда клиенты начинают разбираться в тонкостях, они понимают, почему это стоит 15 тысяч, а не 500 евро», - сказал Куликов.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Пропавшая по дороге из Екабпилса в Ригу девушка найдена Новости

Пропавшая по дороге из Екабпилса в Ригу девушка найдена

"Люди с советских времен привыкли, что все должно быть бесплатно Новости

"Люди с советских времен привыкли, что все должно быть бесплатно

Собрались встретить Пасху за границей? Тогда кое-что надо знать Wo&Men

Собрались встретить Пасху за границей? Тогда кое-что надо знать

Красим яйца на Пасху просто и с фантазией: смотрите, как здорово Wo&Men

Красим яйца на Пасху просто и с фантазией: смотрите, как здорово

Смертельная опасность для детей и собак около Саулкрасты Новости

Смертельная опасность для детей и собак около Саулкрасты

Техника

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SALES ADVISORS TEAM
SALES ADVISORS TEAM
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
FINANŠU KONTROLIERI
FINANŠU KONTROLIERI
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 