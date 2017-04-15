Бизнесмен: наручные часы не выходят из моды и никуда не денутся

В начале 2000-х годов многие говорили, что век наручных часов подошел к концу, однако жизнь показала ошибочность такого мнения. Ситуация на рынке постоянно меняется, но так называемые вечные ценности, к которым относятся, в том числе, и часы, сохраняются. Об этом в интервью агентству ЛЕТА заявил владелец сети часовых магазинов «Laiks» Владимир Куликов.

По его словам, мобильники ударили по самому дешевому сегменту часов. «Ушел мусор, а с ним и молодежь, но люди за 30 от часов не отказывались. Рынок быстро заполнился модными брендами, которые к одежде и аксессуарам добавили часы. Пусть недорогие, сделанные в Китае, но качественные», - рассказал Куликов.

Потом открылся так называемый смарт-рынок, и снова часовщики ожидали конца безнеса, но и это оказалось одним из направлений. Системные администраторы, не носившие часов, просто уменьшили мобильники и надели их на руки. И считают их часами, хотя к часам они никакого отношения не имеют.

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Сейчас возвращается интерес к традиционной механике.

«Если до этого склонялись к кварцу, то сегодня, с выходом смарт-вотчей, люди стали ценить ручную работу. Покупают вещи интересные и более дорогие соответственно», - отметил он.

«Недавно я был в Базеле, где проходила ежегодная Всемирная выставка часов и ювелирных украшений. И там понимаешь, почему часы стоят столько, сколько стоят. В мире часов вообще много интересного. Например, «Seiko» 28 лет разрабатывала одну модель часов - пыталась обойти законы физики. Обошла. Когда клиенты начинают разбираться в тонкостях, они понимают, почему это стоит 15 тысяч, а не 500 евро», - сказал Куликов.