Названа реальная стоимость флагманов Samsung и Apple

Эксперты IHS подсчитали стоимость комплектующих корейского флагманского смартфона Samsung Galaxy S8, и сравнили ее со стоимостью непосредственного конкурента iPhone 7. Оказалось, что «кореец» сам по себе дороже практически на 90 долларов.

Общая стоимость комплектующих Galaxy S8 с 64 ГБ оперативной памяти составляет 307 долларов. При этом стоимость комплектующих iPhone 7 - 220 долларов.

Наиболее дорогой составляющей корейского флагмана является дисплей, кроме того довольно дорогостоящие процессор Exynos 8895, чипы оперативной и постоянной памяти произведены, которые компания произвела сама. Четыре компонента забирают 57 процентов от общей суммы, потраченной на комплектующие.

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В то же время аналитики отмечают, что данные подсчеты - это довольно грубая оценка, которая не включает затраты на разработку и логистику устройства, однако дают представление о его реальной стоимости.