Создан первый электрокар с вертикальным взлетом

Немецкая компания Lilium Aviation заявила о создании прототипа первого в мире электрокара с вертикальной системой взлета и посадки. Тестирование транспортного средства было снято на камеру и обнародовано на YouTube, передает The Verge.

Электрокар взлетает и садится вертикально, при этом скорость он набирает в горизонтальном полете при помощи крыльев.

В агрегате задействованы 36 реактивных двигателей, которые укреплены на 10-метровых крыльях.

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Компания планирует создать пятиместный летательный аппарат. По части стоимости полета производитель намерен достичь цены простого пассажирского такси.

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