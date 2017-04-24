Apple уличила Uber в слежке за пользователями

Глава компании Тим Кук грозил удалением популярного приложения из App Store.

Генеральный директор Apple Тим Кук обвинял разработчиков приложения Uber в слежке за пользователями. Причем, как удалось выяснить, приложение следило даже после его удаления, передает The New York Times.

Сообщается, что приложение оставляло после его удаления незаметный инструмент для слежки. Данная программа была названа fingerprinting и присваивала каждому устройству отдельный номер, благодаря чему отслеживала пользователей.

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Узнав о слежке, генеральный директор Apple пригрозил разработчикам удалить приложение из App Store. Этот инцидент произошел еще в 2015 году, однако известно о нем стало лишь сейчас.

В настоящее время известно, что Uber не использует fingerprinting для отслеживания пользователей.

Известно также, что Uber в нарушении этических правил обвиняют уже не первый раз. До этого была обнародована информация о программе для слежки за водителями Lyft.

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