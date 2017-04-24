В Китае протестировали человекоподобного робота-женщину: она не ответила ни на один вопрос

 

Фото: Скриншот

Человекоподобная машина не смогла ответить точно ни на один вопрос.

В Китае протестировали реалистичного человекоподобного робота Цзя Цзя, который имеет очень привлекательную внешность азиатской девушки. Разработкой робота инженер Чэнь Сяопин и его команда занимались три года, однако оказалось, что создателям удалась хорошо лишь «красивая обертка», передает The South China Morning Post.

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Недавно организованное Skype-интервью на английском языке показало, что робот ни в состоянии точно ответить ни на один из поставленных вопросов, при этом также не может нормально общаться с людьми.

В частности, машина не смогла точно ответить на вопрос, сколько букв в английском алфавите. К тому же девушка справлялась с задачами хуже, нежели голосовые ассистенты Alexa и Siri.

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