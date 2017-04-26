СМИ: Основатель Google тайно строит дирижабль

Один из основателей Google Сергей Брин начал секретное строительство дирижабля в ангарах NASA. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.

Ангары, выкупленные Google в 2015 году, находятся в Исследовательском центре Эймса недалеко от Маунтин-Вью, где находится штаб-квартира корпорации.

Идея строительства дирижабля зародилась у Брина три года назад, когда он увидел фотографии Мейкона - крупнейшего гелиевого дирижабля,

построенного в 1933 году по заказу ВМС США.

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Отмечается, что руководителем проекта стал экс-начальник программ NASA Алан Уэстон. В 2013 году он рассказывал, что существует возможность создать грузовой дирижабль, который будет расходоваться меньше топлива, чем самолет.

Сам Брин отказался комментировать строительство дирижабля.

По данным Bloomberg, новый проект Брина никак не связан со строительством грузовых дирижаблей по программе Calcifer в испытательной лаборатории Google X. В 2014 году от инициативы Calcifer отказались.

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