Uber планирует к 2020 году разработать воздушные такси без водителя

Руководство фирмы Uber объявило о планах к 2020 году разработать и протестировать систему автоматических воздушных такси, сообщает BBC News.

По словам менеджеров Uber, новая система будет испытываться в Дубае и Далласе.

В разработке конструкции летающих такси принимают участие компании Embraer and Bell Helicopter.

Реклама

Uber полагает, что со временем путешествие на автоматическом воздушном такси будет стоить примерно столько же, сколько поездка на обычной машине. Цель компании - «дать клиентам в будущем возможность просто нажать кнопку и заказать скоростной полет по городу или между городами».

Возможность передвигаться по воздуху и не стоять в пробках позволит существенно снизить время пути. Компания планирует продемонстрировать первую рабочую модель системы на Всемирной выставке в Дубае в 2020 году, а пассажиры получят возможность пользоваться летающими такси без водителя к 2023 году.