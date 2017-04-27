Uber планирует к 2020 году разработать воздушные такси без водителя

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Руководство фирмы Uber объявило о планах к 2020 году разработать и протестировать систему автоматических воздушных такси, сообщает BBC News.

По словам менеджеров Uber, новая система будет испытываться в Дубае и Далласе.

В разработке конструкции летающих такси принимают участие компании Embraer and Bell Helicopter.

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Uber полагает, что со временем путешествие на автоматическом воздушном такси будет стоить примерно столько же, сколько поездка на обычной машине. Цель компании - «дать клиентам в будущем возможность просто нажать кнопку и заказать скоростной полет по городу или между городами».

Возможность передвигаться по воздуху и не стоять в пробках позволит существенно снизить время пути. Компания планирует продемонстрировать первую рабочую модель системы на Всемирной выставке в Дубае в 2020 году, а пассажиры получят возможность пользоваться летающими такси без водителя к 2023 году.


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