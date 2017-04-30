Крупнейший гидросамолет прошел наземное испытание

 

Фото: Скриншот видео Youtube

Китай провел успешные наземные испытания крупнейший в мире гидросамолета AG600. Об этом сообщает Sina со ссылкой на Китайскую авиастроительную корпорацию.

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Как сообщается, в мае состоится первый полет AG600 над сушей, а во второй половине года самолет-амфибия пролетит над водой.

AG600 планируют использоваться для спасательных операций и борьбы с лесными пожарами.

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Максимальная взлетная масса самолета составляет 53,5 тонн, за 20 секунд AG600 способен забрать до 12 тонн воды и сбросить 370 тонн жидкости без дозаправки.

Видео

Гидросамолет может находиться в воздухе до 12 часов, его максимальная скорость - 500 километров в час.

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