Мощнейший в мире лазер произвел первый выстрел

 

Фото: скриншот видео

XFEL — самый крупный в мире лазер на свободных электронах — произвел свой первый рентгеновский луч. Об этом сообщается в пресс-релизе немецкого исследовательского центра DESY.

XFEL находится в Германии и располагается в подземной туннеле на глубине 6-38 метров. Его длина составляет 3,4 километра. Он генерирует синхротронное излучение в рентгеновском диапазоне. Его испускают электроны, разогнанные до релятивистской скорости (близкой к скорости света).

Линейный ускоритель длиной 2,1 километра разгоняет электроны, которые попадают в туннель, где находятся более 17 тысяч магнитов. Из них состоят ондуляторы — устройства, создающие переменное в пространстве поперечное магнитное поле. Двигающиеся в нем частицы начинают колебаться и при каждом движении выпускать высокоэнергетические фотоны. Последние объединяются в пучок рентгеновских лучей, энергия которых усиливается по мере прохождения электрона вдоль ондулятора.

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Во время испытания XFEL вырабатывал всего один импульс в секунду, однако к концу года это значение будет увеличено до 27 тысяч импульсов в секунду. По яркости вырабатываемого излучения лазер будет значительно превосходить существующие аналоги.

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