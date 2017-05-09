В Китае создают новое ПО для смартфонов, чтобы следить за военными

Китайские военные разрабатывают специальное программное обеспечение для смартфонов, которое сможет следить за военнослужащими, контролируя использование ими мобильных телефонов и интернета.

В частности, новое ПО сможет устанавливать факт несанкционированного использования военнослужащими смартфонов (например, во время военных учений, когда это запрещено), выявлять передачу кем-то из них секретной информации и уведомлять об этом власти, сообщает официальная военная газета Китая The People's Liberation Army Daily.

Кроме того,

программа будет отслеживать все телефонные номера, которыми пользуется военные,

устанавливать ограничения на общение военнослужащих по мобильному и блокировать солдатам доступ к запрещенным правительством сайтам. Установка и удаление ПО будет производиться удаленно.

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Военные надеются, что нововведение позволит предотвратить утечки военных секретов. В данные момент программа проходит тестирование.

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