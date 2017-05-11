Названы самые продаваемые в мире смартфоны

Аналитическая компания Strategy Analytics обнародовала очередной отчет, посвященный мобильному рынку. В первом квартале лидером по продажам эксперты назвали iPhone 7, который отвоевал 6,1% всего рынка - или 21,5 миллионов аппаратов.
- Apple сообщила о снижении продаж iPhone из-за слухов 3 мая 2017 г.
- В Сети раскритиковали дизайн будущего iPhone 21 апреля 2017 г.
Об этом сообщается в официальном отчете, обнародованном на сайте компании.
На втором месте по продажам оказался iPhone 7 Plus долей 4,9% (17,4 млн), а замкнул тройку лидеров Oppo R9s с 2,5% рынка.
Также вошли в рейтинг Samsung Galaxy J3 и J5 с долей 1,7% и 1,4% соответственно.Еще по этой теме