Названы самые продаваемые в мире смартфоны

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Аналитическая компания Strategy Analytics обнародовала очередной отчет, посвященный мобильному рынку. В первом квартале лидером по продажам эксперты назвали iPhone 7, который отвоевал 6,1% всего рынка - или 21,5 миллионов аппаратов.

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Об этом сообщается в официальном отчете, обнародованном на сайте компании.

На втором месте по продажам оказался iPhone 7 Plus долей 4,9% (17,4 млн), а замкнул тройку лидеров Oppo R9s с 2,5% рынка.

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Также вошли в рейтинг Samsung Galaxy J3 и J5 с долей 1,7% и 1,4% соответственно.

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