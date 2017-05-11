Стала известна дата начала продаж Nokia 3310

Легендарный телефон Nokia 3310 в обновленном формате вскоре должен быть поставлен на рынки. В Великобритании поклонники мобильного телефона смогут приобрести новинку уже с 24 мая, а в других странах Европы немного позже, о чем передает издание TechRadar со ссылкой на информацию компании HMD.

Известно, что переизданная версия телефона была представлена в рамках MWC 2017 в Барселоне.

Обновленный телефон получил более легкий и компактный корпус, дисплей 2,4 дюйма с разрешением QVGA (320 х 240 пикселей), а также камеру на 2 Мп. Кроме того новинка оснащена слотом для microSD.

Реклама

Стоимость телефона составит 49 евро. Продаваться он будет в четырех цветовых вариантах - синем, красном, желтом и сером.

Еще по этой теме