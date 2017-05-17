СМИ: Galaxy Note 8 оснастят камерой как у топового iPhone

Компания Samsung Electronics оснастит будущий флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 8 двойной камерой с трехкратным оптическим зумом. Об этом сообщает издание Korea Herald, ссылаясь на аналитика из Daishin Securities Парка Кан Хо.

Презентация будущего гаджета ожидается ближе к концу года, то есть либо в то же время, либо несколько позже презентации новых iPhone.

По части характеристик смартфона известно, что он получит 12-мегапиксельный широкоугольный модуль, а также 13-мегапиксельный телефото-модуль. Вместе они обеспечат 3-кратный оптический зум, наподобие такого, который имеет топовая версия линейки iPhone 7.

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Также ожидается, что новинка получит дисплей до 6,4 дюйма с экраном Super AMOLED разрешением QHD+ или 4K. Смартфон будет создан на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 835 или фирменного Exynos 9 серии.