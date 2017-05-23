Nokia и Apple урегулировали патентный спор

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Компании Nokia и Apple объявили об урегулировании патентного спора и подписании соответствующего соглашения. Сообщение об этом было опубликовано на сайте финской компании.

По условиям соглашения о сотрудничестве, Nokia предоставит Apple ряд продуктов и сервисов в области сетевой инфраструктуры, а Apple продолжит продавать в своих магазинах фитнес-устройства Nokia (их выпуском занимается компания Withings, которую Nokia купила в прошлом году). Кроме того, компании займутся сотрудничеством в области создания устройств для здоровья.

Финансовые стороны договора не разглашаются, но известно, что Nokia получит авансовую выплату от Apple и будет получать дополнительные отчисления в течение срока действия соглашения.

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«Это соглашение имеет большое значение. Оно превращает нас и Apple из оппонентов в суде в бизнес-партнеров, работающих на благо наших клиентов»,

- заявила старший юрист Nokia Мария Варселлона.

В свою очередь, представитель Apple Джефф Уильямс отметил, что компания из Купертино рада такому разрешению спора с Nokia и рассчитывает на укрепление деловых отношений с финнами.

Напомним, что Nokia подала иски о нарушении патентов против компании Apple в суды ФРГ и США в декабре прошлого года. Претензии Nokia охватывали 32 патента, связанных с программным обеспечением, дисплеями и пользовательскими интерфейсами устройств.

«После нескольких лет переговоров в попытках достичь соглашения, которое касалось бы использования компанией Apple этих патентов, мы предпринимаем действия по защите наших прав», - говорил руководитель патентного отдела Nokia Илкки Рахнасто.


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