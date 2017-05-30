В Германии появился робот-священник

Евангелическая церковь Гессена и Нассау в немецком Виттенберге разработала механический аналог священника, который сможет благословлять прихожан и читать Библию, сообщает издание Daily Mirror.

На сенсорном экране металлического робота можно выбрать голос и тип благословения, после чего «священник» воздевает руки к небесам и произносит: «Бог да благословит и защитит тебя». Затем звучит изречение из Библии, которое при желании можно распечатать.

При этом верующие пока не смогли в полной мере оценить нововведение, признается представитель церкви Себастьян фон Герен. По его словам,

половина прихожан пока не могут вообразить благословение от машины.

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При этом Герен утверждает, что робот особенно заинтересовал людей, далеких от религии. Теперь многие приходят к машине каждое утро и вечер.

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