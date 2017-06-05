В США создали картонные очки для дополненной реальности

Американский стартап под названием Amber Garage разработал картонный шлем дополненной реальности, представляющий собой дешевый аналог устройства Microsoft Hololens.

Набор, получивший название Holokit, включает складной картонный каркас, два зеркала и так называемые линзы Френеля. После сборки в гарнитуру необходимо установить смартфон, однако пока что шлем совместим только с iPhone 7 и 7 Plus и Android-устройствами с поддержкой технологий Project Tango.

Небольшой ролик, демонстрирующий сборку картонного шлема и его возможности, был опубликован на Vimeo. Судя по видео, Holokit заметно уступает в качестве объектов дополненной реальности очкам Hololens или разработкам компании Magic Leap, но разница с лихвой компенсируется ценой Holokit, которая, по всей видимости, будет сопоставима с ценой картонного шлема виртуальной реальности Google Cardboard (5-15 долларов США в зависимости от версии). Продажи шлема Holokit начнутся в июне.

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Напомним, что шлем дополненной реальности Microsoft Hololens был анонсирован в начале 2015 года года. Устройство имеет собственные CPU и GPU и не требует подключения к внешней вычислительной системе, а также поддерживает голосовые команды.

В августе прошлого года предварительная версия шлема Microsoft стала доступна компаниям и разработчикам из США и Канады. Стоимость устройства составляет три тысячи долларов.

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