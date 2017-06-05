В США создали картонные очки для дополненной реальности

 

Фото: скриншот видео

Американский стартап под названием Amber Garage разработал картонный шлем дополненной реальности, представляющий собой дешевый аналог устройства Microsoft Hololens.

Набор, получивший название Holokit, включает складной картонный каркас, два зеркала и так называемые линзы Френеля. После сборки в гарнитуру необходимо установить смартфон, однако пока что шлем совместим только с iPhone 7 и 7 Plus и Android-устройствами с поддержкой технологий Project Tango.

Небольшой ролик, демонстрирующий сборку картонного шлема и его возможности, был опубликован на Vimeo. Судя по видео, Holokit заметно уступает в качестве объектов дополненной реальности очкам Hololens или разработкам компании Magic Leap, но разница с лихвой компенсируется ценой Holokit, которая, по всей видимости, будет сопоставима с ценой картонного шлема виртуальной реальности Google Cardboard (5-15 долларов США в зависимости от версии). Продажи шлема Holokit начнутся в июне.

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Напомним, что шлем дополненной реальности Microsoft Hololens был анонсирован в начале 2015 года года. Устройство имеет собственные CPU и GPU и не требует подключения к внешней вычислительной системе, а также поддерживает голосовые команды.

В августе прошлого года предварительная версия шлема Microsoft стала доступна компаниям и разработчикам из США и Канады. Стоимость устройства составляет три тысячи долларов.

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