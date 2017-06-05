СМИ: Samsung теряет прибыли на рынке смартфонов

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Прибыль Samsung на мировом рынке смартфонов существенно сократилась под воздействием сильной конкуренции. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на аналитиков Strategy Analytics.

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По их данным, в первом квартале 2017 года операционная прибыль Samsung от продаж смартфонов составила $1,58 млрд, что соответствует лишь 12,9 % от суммарного значения против 21,9 % годом ранее. У лидирующей Apple этот показатель, напротив, вырос за год – с 79,8 % до 83,4 %. Отношение прибыли к выручке от реализации iPhone достигла 30,7 %, что втрое больше результата смартфонов Samsung.

По словам аналитиков,

южнокорейскому гиганту все тяжелее наращивать прибыль из-за насыщения спроса на мобильные устройства, падения цен и обострения конкуренции.

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Отметим, в первом квартале 2017 года Oppo впервые вошла в тройку наиболее прибыльных производителей смартфонов, зафиксировав долевой показатель на уровне 4,7 %. Компания смогла опередить другие бренды из Китай: Huawei (3,5 %) и Vivo (4,5 %). Тот факт, что группа вендоров контролирует больше 100 % прибыли на рынке, аналитики объясняют убытками многих других компаний.

Напомним, в конце мая Samsung выпустила новую модель ноутбука, которая входит в линейку Notebook 9.

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