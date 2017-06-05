СМИ: Samsung теряет прибыли на рынке смартфонов

Прибыль Samsung на мировом рынке смартфонов существенно сократилась под воздействием сильной конкуренции. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на аналитиков Strategy Analytics.

По их данным, в первом квартале 2017 года операционная прибыль Samsung от продаж смартфонов составила $1,58 млрд, что соответствует лишь 12,9 % от суммарного значения против 21,9 % годом ранее. У лидирующей Apple этот показатель, напротив, вырос за год – с 79,8 % до 83,4 %. Отношение прибыли к выручке от реализации iPhone достигла 30,7 %, что втрое больше результата смартфонов Samsung.

По словам аналитиков,

южнокорейскому гиганту все тяжелее наращивать прибыль из-за насыщения спроса на мобильные устройства, падения цен и обострения конкуренции.

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Отметим, в первом квартале 2017 года Oppo впервые вошла в тройку наиболее прибыльных производителей смартфонов, зафиксировав долевой показатель на уровне 4,7 %. Компания смогла опередить другие бренды из Китай: Huawei (3,5 %) и Vivo (4,5 %). Тот факт, что группа вендоров контролирует больше 100 % прибыли на рынке, аналитики объясняют убытками многих других компаний.

Напомним, в конце мая Samsung выпустила новую модель ноутбука, которая входит в линейку Notebook 9.

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