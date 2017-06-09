Японская телекоммуникационная корпорация SoftBank объявила о покупке принадлежащих холдингу Alphabet компаний Boston Dynamics и Shaft, которые занимаются разработкой роботов, пишет TechCrunch.

Представитель SoftBank подтвердил факт покупки двух компаний у владеющего Google холдинга, но отказался раскрывать условия сделки.

«На сегодняшний день существует много задач, которые человек не может решить самостоятельно. Умная робототехника станет ключевым драйвером нового этапа информационной революции, и

команда Boston Dynamics - очевидный лидер в области создания продвинутых динамических роботов»,

- отметил исполнительный директор SoftBank Масаеси Сон.

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В свою очередь, основатель и глава Boston Dynamics Марк Райберт заявил, что компания рассчитывает на успешную работу с SoftBank, чтобы раздвинуть границы возможностей современных роботов.

Boston Dynamics известна своими четырехногими роботами разных размеров и назначения. Так, в начале года компания продемонстрировала робота Handle, способного передвигаться на колесах, которыми оборудованы его нижние конечности. В июне прошлого года Boston Dynamics показала робота SpotMini, который может с успехом сочетать в себе роли домашнего животного и помощника по хозяйству. Кроме того,

компания занимается разработкой человекоподобного робота Atlas.

Напомним, что сообщения о намерении Google продать Boston Dynamics появились в марте прошлого года. По данным источников, топ-менеджеры холдинга Alphabet пришли к выводу, что Boston Dynamics не начнет приносить прибыль в ближайшие несколько лет, и решили продать компанию. Среди возможных покупателей назывались исследовательский центр Toyota Research Institute, а также компания Amazon.

Сама Google приобрела Boston Dynamics в конце 2013 года, а около 300 сотрудников компании перешли в Google для укрепления подразделения Replicant, занимающегося созданием роботов.

Что же касается компании Shaft, то она была создана при Токийском университете и также куплена Google в 2013 году. В апреле прошлого года Shaft представиланебольшого и весьма устойчивого двуногого робота, который способен нести груз массой до 60 килограммов.