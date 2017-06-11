В мессенджере WhatsApp продолжают орудовать мошенники

Пользователи приложения «Whatsapp» в очередной раз предупреждаются о мошенниках, которые при помощи ложных сообщений пытаются выманить у людей деньги.

За последнюю неделю большое количество пользователей «Whatsapp» во всем мире получили ложные предупреждения, что у их абонемента заканчивается срок годности, поэтому необходимо заплатить денег.

Также в сообщении указано, что есть возможность стать безлимитным пользователем за небольшую плату. Люди, которые принимают данные известия за чистую монету, отправляли мошенникам данные своих банковских карт.

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Подобные случаи обмана уже были зафиксированы в прошлом месяце.

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