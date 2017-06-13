Microsoft представила игровую приставку Xbox One X

Презентация Xbox One X
 

Презентация Xbox One X. Фото: REUTERS/Scanpix

11 июня в рамках ежегодной игровой конференции E3 компания Microsoft официально представила приставку Xbox One X, которая ранее была известна под кодовым наименованием Project Scorpio.

Как пишет 3DNews, в основу консоли положена новая высокоинтегрированная 16-нм система-на-чипе, которая должна сделать ее не только гораздо мощнее предыдущих версий Xbox, но и самой быстродействующей игровой системой на рынке. Так, в компании заявляют, что графическая производительность новой консоли достигает 6 Тфлопс – по этому показателю Xbox One X заметно превосходит Sony PlayStation 4 Pro, графическая производительность которой оценивается в 4,2 Тфлопс. Столь быстродействующий GPU должен позволить Xbox One X выдавать 60 кадров в секунду в 4K-разрешении.

Также сообщается, что приставка получила 12 ГБ высокоскоростной памяти GDDR5 SDRAM с 384-битной шиной, а ее габариты составляют 300*240*60 мм, что позволяет Xbox One X претендовать на звание самой маленькой консоли в линейке Xbox. Новая консоль обладает обратной совместимостью: выпущенные ранее игры будут полностью совместимы с Xbox One X, но получат какие-то улучшения от более мощной начинки устройства. Новые игры будут оптимизированы для приставки и получат поддержку 4K-разрешения, но при этом смогут отображаться и на 1080p-телевизорах с применением субдискретизации.

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Ожидается, что новая консоль выйдет на рынок 7 ноября, а ее стоимость составит 499 долларов США.


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