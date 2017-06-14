Эксперты назвали Galaxy S8 лучшим смартфоном

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Смартфон южнокорейского производителя Samsung Galaxy S8 был признан лучшим по версии авторитетного американского ресурса Consumer Reports. Имеется ввиду как младшая версия Samsung Galaxy S8, так и старшая Galaxy S8 Plus.

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Эксперты отметили хорошую камеру смартфона, длительную автономную работу и превосходный дисплей. Все это в сочетании с влагозащищенностью устройства.

Кроме того, отмечены были хорошая устойчивость смартфон к падениям, качественная защита экрана благодаря современному Gorilla Glass 5.

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В целом было проведено множество различных тестов на испытание флагманских смартфонов Samsung, в итоге которых весомые недостатки найдены не были.

В частности, как плюсом, так и минусом можно назвать большой экран смартфона, который дает больше возможностей благодаря своему размеру, но лишает многих пользователей возможности управлять гаджетом одной рукой.

Также среди недочетов оказалась высокая стоимость смартфонов и сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели устройств.

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