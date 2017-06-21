Проехаться с ветерком: из Сеула в Пусан на скорости 1100 км/ч

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Южная Корея подписала договор с компанией Hyperloop Transportation Technologies, с целью в течение четырех лет построить вакуумную трубу, при помощи которой можно будет доставлять людей из Сеула в Пусан всего за 30 минут.

Расстояние между городами Сеул и Пусан примерно 330 км. Поезд проезжает этот путь немногим меньше, чем за три часа. Однако для жителей Южной Кореи этого недостаточно. При помощи Hyperloop данное расстояние можно будет преодолеть всего за 30 минут.

У компании Hyperloop Transportation Technologies есть партнеры по всему миру, но лишь немногие правительства дали конкретные обещания.

Договор заключен со Словакией, но в большей степени с целью проведения исследований.

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Компания также заинтересована в заключении договора с Абу-Даби, но и там никто не настроен на реальное осуществление проекта. Пробная дорога Hyperloop находится между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом.

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Южная Корея является единственным партнером компании, который хочет за четыре года осуществить задуманный проект и запустить его в массы. Договор был заключен при условии, что компания предоставит всю необходимую информацию, а Южная Корея сама построит вакуумную трубу для передвижения.

Для тех, что еще не знаком с Hyperloop, - это скоростная транспортная система, концепцию которой разработал в 2012 году Илон Маск. У самого изобретателя не было времени на разработку технологии (он занимается строительством ракет, электрических автомобилей), поэтому он позволил другим развить его идею.

Hyperloop представляет из себя сеть труб в вакуумных условиях, в которой при помощи капсул будут перевозить людей из точки А в точку Б.

Эта система также подходит и для грузоперевозки. По словам Маска такие капсулы способны двигаться со скоростью более 1100 км/ч.

Учитывая, что вакуумная труба до сих пор не построена, реализовать проект за четыре года - это достаточно серьезный вызов. Ведь система вакуумных труб должна не только идеально функционировать, но и приносить Южной Корее доход. По словам Hyperloop Transportation Technologies все необходимые финансовые расчеты сделаны.

Однако компания считает, что убедить богатых клиентов отказаться от традиционных способов передвижения будет сложнее, чем установить капсулу в вакуумной трубе.


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