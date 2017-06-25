Amazon запатентовала многоуровневые парковки для дронов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Компания Amazon.com, Inc запатентовала многоуровневые парковки-ульи для дронов для использования в густонаселенных городах, сообщает The Verge.

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"В опубликованной патентной заявке Amazon описала изобретение как многоуровневые центры комплектования беспилотных летательных аппаратов, которые могут помочь держать дроны там, где они нужны. В заявлении отмечается, что из-за их большого размера текущие склады расположены "на окраинах городов, где есть для этого место", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, для того, чтобы беспилотники, способные доставлять людям все необходимое по воздуху, были всегда «под рукой»,

задумано строить многоэтажные центры дронов вертикально, а не горизонтально, позволяя им размещаться в центральных районах города

или в других густонаселенных районах.

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Отмечается, что это также позволило бы беспилотникам взлетать и заходить на посалку без опасного приближения к пешеходам на улице. Предложение Amazon включает в себя эскизы нескольких зданий различной формы и вид изнутри, демонстрирующий, как сотрудники компании будут взаимодействовать с дронами.

В том же пакете патентных заявок, Amazon предложила несколько решений, чтобы доставка дронами не была слишком шумной для жителей. Так, компания предлагает специальные конструкции роторов. А также дроны с дополнительными роторами на случай отказа основных.

Ранее, руководители проекта Google под названием Project Wing, посвященного разработке технологий для коммерческих беспилотников, объявили о проведении успешных испытаний системы слежения за воздушным трафиком дронов.

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