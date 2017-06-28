Qualcomm представила датчики отпечатков пальцев, работающие сквозь дисплей и металл

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

На проходящей в Шанхае выставке Mobile World Congress Shanghai 2017, компания Qualcomm представила новые ультразвуковые датчики отпечатков пальцев для мобильных устройств, способные работать через стекло, дисплей и металл.

Также компания анонсировала новые датчики распознавания жестов, датчики отпечатков пальцев, работающие под водой. Наконец, представленный набор технологий включает первые коммерческие ультразвуковые датчики для мобильных устройств, способные фиксировать сердечный ритм и кровоток в целях аутентификации пользователей.

Как пишет Ferra, новый сканер Fingerprint Sensor, предназначенный для работы через дисплей, способен распознавать отпечатки через OLED-дисплеи толщиной до 1,2 мм. В свою очередь, два других датчика нового поколения работают через стеклянные поверхности толщиной до 0,8 мм и алюминиевые толщиной до 0,65 мм, соответственно. При этом прошлое поколение сенсоров могло работать сквозь стекло или металл толщиной до 0,4 мм.

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В компании сообщили, что новые датчики отпечатков, работающие через стекло и металл, станут доступны производителям уже в июне, а первые устройства с ними появятся в первой половине 2018 года. В то же время датчик для сканирования отпечатков через дисплей станет доступен в четвертом квартале года.

Отметим, что на выставке был представлен смартфон, оснащенный датчиком, работающим через дисплей, созданный в сотрудничестве с компанией Vivo. Его работу оценил журналист Engadget Ричард Лаи, который отметил, что сенсор срабатывает довольно долго (около одной секунды), и по этому показателю он сопоставим со сканером iPhone 6.

Напомним, что, по слухам, над интеграцией датчиков отпечатков в дисплеи смартфонов работают компании Apple и Samsung, но, как утверждают некоторые утечки, технология пока что не достигла уровня, позволяющего наладить массовый выпуск устройств с такими сенсорами.


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