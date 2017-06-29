10 лет назад на рынок вышел первый iPhone

29 июня 2007 года компания Apple начала продажи первого смартфона iPhone. Поначалу многие скептически оценивали перспективы новинки, считая, что устройство, лишенное клавиатуры, не будет иметь успеха, однако в итоге появление и постепенное развитие линейки iPhone оказали значительное влияние на всю индустрию.

Как пишет Ferra, продажи смартфона начались в собственных магазинах Apple и в салонах оператора AT&T, долговременное подключение к которому было тогда обязательным условием покупки гаджета. Задолго до открытия магазинов перед ними выстроились огромные очереди: тысячи людей хотели первыми получить iPhone. Помня о грабежах и даже стрельбе, которые сопровождали запуск игровой консоли Sony PlayStation 3 за полгода до того, Apple привлекла для охраны порядка полицию.

При этом The Verge отмечает, что смартфоны iPhone можно назвать косвенным продуктом целого ряда компаний, технологии и компоненты которых использовались или используются в производстве смартфонов Apple. Кроме того, журналист издания Влад Савов полагает, что успехи смартфонов Apple отчасти опираются на неудачи конкурентов, выпускавших Android-устройства с поддержкой той или иной новой технологии раньше Apple, которые позволяли компании из Купертино оценить потенциал той или иной инновации.

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Напомним,

первый смартфон Apple вышел на рынок через полгода после январской презентации, которую провел покойный глава компании Стив Джобс

, а в конце июля 2016 года общий объем продаж iPhone превысил миллиард устройств. За 10 лет смартфоны Apple успели стать одним из самых успешных продуктов компании и приносят ей более половины всей выручки.

Начиная с выхода первого поколения iPhone Apple ежегодно выпускала обновленные версии смартфона. Так, в 2008 году вышел iPhone с поддержкой 3G и тогда же начал работу магазин приложений App Store. В 2009 году в iPhone появилась поддержка записи видео и возможность использовать смартфон в качестве беспроводной точки доступа. В 2010 году iPhone обзавелся Retina-дисплеем, а модель 2011 года получила голосового помощника Siri и поддержку облачного сервиса iCloud. В 2012 году Apple выпустила iPhone с 4-дюймовым дисплеем, разъемом Lightning и поддержкой LTE, а в модели 2013 года появился датчик Touch ID.

В 2014 году на свет появились 4,7-дюймовая и 5,5-дюймовая модели iPhone,

а год спустя обновленные версии этих смартфонов обзавелись поддержкой технологий 3D Touch, Live Photos и записи видео в формате 4K. Наконец, минувшей осенью компания представила iPhone 7 и iPhone 7 Plus, которые получили ряд отличий от предшественников, самыми заметными из которых стали защита от воды, двойная камера в iPhone 7 Plus и отсутствие 3,5-мм разъема для наушников.

Ожидается, что осенью этого года Apple выпустит три новых устройства. Речь идет о смартфонах iPhone 7s и 7s Plus, которые в целом будут напоминать текущее поколение смартфонов Apple, а также модель iPhone 8, которая получит множество отличий от предыдущих смартфонов, включая безрамочный OLED-дисплей и встроенный в него датчик отпечатков пальцев.

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