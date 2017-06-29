10 лет назад на рынок вышел первый iPhone

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Publicitātes foto

29 июня 2007 года компания Apple начала продажи первого смартфона iPhone. Поначалу многие скептически оценивали перспективы новинки, считая, что устройство, лишенное клавиатуры, не будет иметь успеха, однако в итоге появление и постепенное развитие линейки iPhone оказали значительное влияние на всю индустрию.

Как пишет Ferra, продажи смартфона начались в собственных магазинах Apple и в салонах оператора AT&T, долговременное подключение к которому было тогда обязательным условием покупки гаджета. Задолго до открытия магазинов перед ними выстроились огромные очереди: тысячи людей хотели первыми получить iPhone. Помня о грабежах и даже стрельбе, которые сопровождали запуск игровой консоли Sony PlayStation 3 за полгода до того, Apple привлекла для охраны порядка полицию.

При этом The Verge отмечает, что смартфоны iPhone можно назвать косвенным продуктом целого ряда компаний, технологии и компоненты которых использовались или используются в производстве смартфонов Apple. Кроме того, журналист издания Влад Савов полагает, что успехи смартфонов Apple отчасти опираются на неудачи конкурентов, выпускавших Android-устройства с поддержкой той или иной новой технологии раньше Apple, которые позволяли компании из Купертино оценить потенциал той или иной инновации.

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Напомним,

первый смартфон Apple вышел на рынок через полгода после январской презентации, которую провел покойный глава компании Стив Джобс

, а в конце июля 2016 года общий объем продаж iPhone превысил миллиард устройств. За 10 лет смартфоны Apple успели стать одним из самых успешных продуктов компании и приносят ей более половины всей выручки.

Начиная с выхода первого поколения iPhone Apple ежегодно выпускала обновленные версии смартфона. Так, в 2008 году вышел iPhone с поддержкой 3G и тогда же начал работу магазин приложений App Store. В 2009 году в iPhone появилась поддержка записи видео и возможность использовать смартфон в качестве беспроводной точки доступа. В 2010 году iPhone обзавелся Retina-дисплеем, а модель 2011 года получила голосового помощника Siri и поддержку облачного сервиса iCloud. В 2012 году Apple выпустила iPhone с 4-дюймовым дисплеем, разъемом Lightning и поддержкой LTE, а в модели 2013 года появился датчик Touch ID.

В 2014 году на свет появились 4,7-дюймовая и 5,5-дюймовая модели iPhone,

а год спустя обновленные версии этих смартфонов обзавелись поддержкой технологий 3D Touch, Live Photos и записи видео в формате 4K. Наконец, минувшей осенью компания представила iPhone 7 и iPhone 7 Plus, которые получили ряд отличий от предшественников, самыми заметными из которых стали защита от воды, двойная камера в iPhone 7 Plus и отсутствие 3,5-мм разъема для наушников.

Ожидается, что осенью этого года Apple выпустит три новых устройства. Речь идет о смартфонах iPhone 7s и 7s Plus, которые в целом будут напоминать текущее поколение смартфонов Apple, а также модель iPhone 8, которая получит множество отличий от предыдущих смартфонов, включая безрамочный OLED-дисплей и встроенный в него датчик отпечатков пальцев.

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