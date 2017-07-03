Эксперимент: почему эксперты не рекомендуют использовать бесплатный wi-fi

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В последнее время все чаще появляются новости о кибератаках, что дает нам понять - «безопасное поведение» в интернете и забота о надежности своих мобильных устройств становится актуальной темой, как никогда.

Часто наши мобильные телефоны живут своей жизнью - сами подключаются к беспроводным сетям и отображают информацию о своем пользователе. Журналисты Bez Tabu вместе с основателем и ведущим консультантом «IT Centra» Агрисом Крустом, в середине рабочего дня на Ратушной площади проверили, какую информацию можно заполучить об окружающих людях, у которых с собой есть мобильный телефон.

Например, мы можем видеть, что владелец телефона HTC недавно подключался к сети Wi-Fi одного из спортивных клубов, а вот владелец iPhone остановился в гостинице Варшавас.

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Эксперимент проводился в публичном месте, где вокруг прогуливалось большое количество народу, однако, если бы телефонов было бы меньше, было бы больше возможности узнать более детальную личную информацию о каждом пользователе – вплоть до места жительства конкретного человека.

В машине Агриса была оборудована мобильная сеть с очень популярным названием, за полчаса к ней присоединились больше 200 пользователей. Владельцев операционные системы андроидов не так легко идентифицировать, а вот людей у которых знаменитые телефоны Apple, нередко называют устройство своим именем.

Владелец сети сразу может видеть, как мобильную сеть использует, например, Атис (Atiss iPhone). Лучше такую опцию не использовать, и не давать телефону свое имя.

IT специалист также демонстрирует, как легко можно получить логин и пароль от социальных сетей. Стоит подумать и о программах антивируса для мобильных устройств, а также о надежных паролях. Очень многие игнорируют систему обновлений для телефонов, а ведь они предназначены специально для нашей безопасности.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Eksperti aicina nelietot publiskos Wi-Fi tīklus, tie palīdz hakeriem iegūt privātu informāciju!

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