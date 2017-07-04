СМИ: iPhone 8 может полностью лишиться Touch ID

Будущий iPhone 8, презентация которого ожидается осенью этого года, может полностью лишиться Touch ID, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Вместо него гаджет будет оснащен продвинутой функцией 3D-распознавания лица.
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Издание также отмечает, что будущая новинка может получить функцию адаптивной частоты обновления экрана ProMotion, а также специальный чип Apple Neural Engine для обработки AI.
Сообщается, что новая функция может заменить Touch ID во всех смыслах, в том числе, при осуществлении разблокировки и авторизации платежей.
Также, согласно утечке, флагман будет представлен в меньшем количестве цветов, нежели предшественники.Еще по этой теме