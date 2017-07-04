СМИ: iPhone 8 может полностью лишиться Touch ID

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Будущий iPhone 8, презентация которого ожидается осенью этого года, может полностью лишиться Touch ID, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Вместо него гаджет будет оснащен продвинутой функцией 3D-распознавания лица.

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Издание также отмечает, что будущая новинка может получить функцию адаптивной частоты обновления экрана ProMotion, а также специальный чип Apple Neural Engine для обработки AI.

Сообщается, что новая функция может заменить Touch ID во всех смыслах, в том числе, при осуществлении разблокировки и авторизации платежей.

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Также, согласно утечке, флагман будет представлен в меньшем количестве цветов, нежели предшественники.

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