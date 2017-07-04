У вас не такой? За этими телефонами воры охотятся чаще всего

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В летнее время удваивается количество телефонных краж. По данным за первое полугодие, жертвами воров чаще всего становились обладатели моделей Samsung – 47% от всех телефонных краж, следует из статистики Tele2.

По словам директора по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, телефонные воры действуют профессионально и сознательно выбирают именно дорогие модели, сообщает портал Rus.err.ee.

«Наряду с телефонами Samsung их также привлекают достаточно дорогие iPhone 6 и 6S, которые пользуются повышенным спросом на вторичном рынке, и злоумышленникам легко сбыть свою добычу», – сказала она.

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Чаще всего устройства крадут в многолюдных местах: на улицах, в парках, местах проведения различных мероприятий.

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