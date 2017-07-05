Сотрудник HMD Global подтвердил выход Nokia 9

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В 2017-ом бренд Nokia вернулся на рынок со смартфонами Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 и переизданием Nokia 3310. К концу этого месяца продажи новых устройств стартуют на мировом рынке. Известно, что HMD Global решает проблему с нехваткой гаджетов, и вскоре производитель выпустит вторую партию смартфонов.

Теперь Пекка Рантала, директор HMD Global по маркетингу, раскрыл планы компании на будущее и намекнул на выпуск долгожданного Nokia 9, пишет 4pda.ru.

Рантала рассказал, что Nokia не планирует выход фирменного Android-планшета в 2017 году. Напомним, в 2014 году компания выпустила Nokia N1 на базе Android специально для китайского рынка. Сейчас HMD Global сосредоточится на смартфонах и аксессуарах к ним.

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Сотрудник HMD Global не прокомментировал флагманский Nokia 9, который все чаще становится героем инсайдов. Пекка Рантала намекнул, что устройство с таким названием действительно выйдет. Между тем производитель пропустит имя Nokia 4, потому что эта цифра созвучна со словом «смерть» в китайском и считается неудачной.

Слухи утверждают, что Nokia 9 получит 5,3-дюймовый QHD-дисплей, чипсет Snapdragon 835, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и двойную камеру с 13-мегапиксельными модулями. Аппарат представят в третьем квартале 2017 с ценником $699 (615 евро). Тем временем, Nokia 7 и Nokia 8 уже прошли сертификацию в агенстве TENAA, поэтому эти два девайса выйдут уже скоро.

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