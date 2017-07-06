Робот спас девочку, залезшую на стеллаж

Запечатленный на Ютуб видео инцидент произошел в помещении Пермского политехнического университета.

По информации телеканала «360», все произошло 4 июля в здании Пермского политехнического университета, где должна была состояться церемония награждения выпускников с участием робота Promobot, который в ожидании своего выхода стоял в холле.

По словам разработчика, в тот момент, когда в поле зрения робота попала девочка, у устройства включился режим зеркала.

Реклама

«Он повторяет движения человека, находящегося в поле зрения.

Поэтому, когда ребенок начал двигаться к стеллажу, робот двинулся в том же направлении. Когда ребенок начал поднимать руки, чтобы залезть на стеллаж, робот тоже начал поднимать руки», - сказали разработчики.

Судя по попавшим в Сеть кадрам, робот поднял только одну руку, которая в результате и удержала стеллаж, не дав ему рухнуть на девочку. Сама малышка, судя по всему, не поняла, что произошло.

Еще по этой теме