В США «умная» колонка распознала угрозу и сама вызвала полицию

Amazon Echo
 

Amazon Echo. Фото: REUTERS/Scanpix

В США полиция арестовала мужчину, угрожавшего своей подруге расправой после того, как в 911 позвонила установленная в доме умная колонка, пишет N+1.

Как сообщает ABC News, инцидент произошел в поселке Тижерас (штат Нью-Мексико) в прошлое воскресенье. Мужчина по имени Эдуардо Баррос находился дома со своей подругой и ее дочерью. В какой-то момент между взрослыми завязалась ссора, которая дошла до применения физической силы, а затем Баррос взял огнестрельное оружие и начал угрожать женщине расправой.

По словам представителей Шерифского отдела округа Берналилло, угрожая убийством Баррос спрашивал: «Ты что, позвонила шерифам?». По всей видимости, установленная в доме смарт-колонка, название которой не уточняется, восприняла эти слова как голосовую команду и набрала 911. Ответивший на вызов оператор экстренной службы услышал угрозы и вызвал полицию.

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Приехавшие к дому шерифы смогли вывести ребенка и женщину. Позднее на место прибыли переговорщики и полицейский спецназ. Примерно через час переговоров Баррос был арестован – ему предъявили обвинения сразу по нескольким статьям с отягчающими обстоятельствами.

Как подчеркнули в полиции,

случайное срабатывание «умной» колонки сыграло важную роль в спасении матери и ее ребенка из опасной ситуации.

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