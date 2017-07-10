Миллионы смартфонов атаковал новый вирус

 

Фото: depositphotos.com

Более 14 миллионов пользователей смартфонов во всем мире стали жертвами хакерской атаки вируса CopyCat. Об этом сообщили в американской компании Check Point Software Technologies, занимающейся IT-безопасностью.

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Проникая в программное обеспечение мобильного устройства, вирус выбирает любые контакты Android и отправляет им изображения. Пользователь, который открыл сообщение, автоматически загружает приложение с расширением apk.

При этом

владелец телефона долгое время не видит каких-либо изменений в его работе, а антивирусные программы не могут справиться с угрозой.

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Разработчики CopyCat получают немалые доходы от рекламы в зараженных телефонах. Сейчас авторы вредоносной программы обогатились на 1,5 миллиона долларов.

Больше всего от хакерской атаки пострадали жители Юго-Восточной Азии. Известно, что 280 тысяч американцев также стали жертвами вируса CopyCat.

Ранее специалисты компании Check Point обнаружили новый вирус, который успел заразить более миллиона Android-устройств.

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