iPhone 8 получит улучшенные опции дополнительной реальности

Будущий смартфон iPhone 8 будет обладать расширенными опциями дополнительной реальности. Ожидается, что основная камера гаджета получит лазерный датчик для измерения глубины изображения AR, а также улучшения работы автофокуса при съемке, передает Mac Rumors.

Известно, что в новинке, благодаря сенсорному лазерному датчику, будет повышено качество работы приложения ARKit.

К тому же, 3D-система в смартфоне якобы получит более точный автофокус для режима фото.

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Что касается других характеристик, то ожидается, что смартфон оснастят OLED-дисплеем и беспроводной зарядкой, а также он получит хорошую защиту от воды.

Напомним, по слухам, будущий iPhone 8 получит «зеркальную» заднюю панель.

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