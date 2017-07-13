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В Англии закроют завод компании по производству люксовых телефонов Vertu за долги, которые в настоящее время составляют 128 миллионов фунтов стерлингов, передает The Verge.

Известно, что в марте этого года бренд Vertu китайские владельцы перепродали предпринимателю из Турции Хакану Юзану за $61 млн. Последний готов заплатить лишь 1,9 млн фунтов из выше указанной суммы.

В итоге банкротства производственные мощности компании в Британии намерены закрыть, а 200 ее сотрудников потеряют рабочие места.

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Издание сообщает, что персонал, работающий на заводе, является высококвалифицированным, умеет работать с дорогими металлами, а также драгоценными камнями. Известно, что люксовые гаджеты изготавливались с их применением и представляли собой, скорее, некое произведение искусства.

Основателем Vertu стала в 1998 году компания Nokia. После, в 2012 году, бренд был продан шведской группе EQT VI за 200 млн евро. Далее он перешел к китайской фирме Godin Holdings, а после - к турецкому предпринимателю.


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