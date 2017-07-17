СМИ: Производство iPhone 8 отложили до конца года

Компания Apple задержит выпуск флагманского смартфона iPhone 8, который ожидали в сентябре этого года. По информации Economic Daily News, смартфон начнут массово выпускать в ноябре-декабре.
- iPhone 8 получит улучшенные опции дополнительной реальности 13 июля 2017 г.
- iPhone 8 получит «зеркальную» заднюю панелью 10 июля 2017 г.
- СМИ: iPhone 8 может полностью лишиться Touch ID 4 июля 2017 г.
При этом ожидается, что изначально поставки будут довольно скромными.
В то же время издание DigiTimes подтвердило, что Apple готовится представить три версии «яблочного» смартфона. Одна из них будет представлять собой OLED-модификацию, а две другие - слегка обновленные iPhone 7s и iPhone 7s Plus с LCD-экранами.
Известно, что флагманская версия, по предварительной информации, будет оснащена дисплеем 5,8 дюйма, получит новейший процессор и 3D-сканер распознавания лиц.Еще по этой теме