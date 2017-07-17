СМИ: Производство iPhone 8 отложили до конца года

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Компания Apple задержит выпуск флагманского смартфона iPhone 8, который ожидали в сентябре этого года. По информации Economic Daily News, смартфон начнут массово выпускать в ноябре-декабре.

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При этом ожидается, что изначально поставки будут довольно скромными.

В то же время издание DigiTimes подтвердило, что Apple готовится представить три версии «яблочного» смартфона. Одна из них будет представлять собой OLED-модификацию, а две другие - слегка обновленные iPhone 7s и iPhone 7s Plus с LCD-экранами.

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Известно, что флагманская версия, по предварительной информации, будет оснащена дисплеем 5,8 дюйма, получит новейший процессор и 3D-сканер распознавания лиц.

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