Бывший креативный директор Apple предрек провал iPhone

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Бывший креативный директор Apple Хью Дабберли (Hugh Dubberly) заявил об окончании «эпохи Стива Джобса» в Apple. По его словам, корпорация рискует проиграть Samsung на рынке смартфонов, пишет The Wall Street Journal.

«Дело не в том, что Samsung стала лучше, а в том, что Apple полностью изменилась. Запал, который дал Стив Джобс, закончился», — утверждает Дабберли, который также работал в Samsung.

В материале издания отмечается, что Apple необходимо показать нечто необычное и новое, чтобы превзойти Galaxy S8. Кроме того, независимое издание Consumer Reports оценило флагман Samsung выше, чем iPhone 7, так как он обладает более инновационным дизайном.

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Новый iPhone будет представлен на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года. По слухам, он получит новый дизайн, безрамочный 5,8-дюймовый дисплей, беспроводную зарядку и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

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