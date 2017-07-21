СМИ: Facebook разрабатывает модульный смартфон

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Компаня Facebook, а точнее - ее подразделение Building 8, предположительно разрабатывает модульный смартфон, передает BGR. Об этом свидетельствует информация обнародованной недавно патентной заявки.

Еще по этой теме

Согласно документу, будущее устройство будет иметь съемные динамики, модуль GPS, экран и микрофон. Функционировать гаджет будет так же, как телефон, или же акустический динамик.

Известно, что до этого подобный проект под названием Project Ara развивала корпорация Google. Однако в прошлом году, он был закрыт в связи с нерентабельностью.

Реклама

Издание сообщает, что ключевые инженеры, курирующие этот проект, перешли в лабораторию Building 8.

Еще по этой теме
Facebook, Twitter и YouTube не справляются с удалением разжигающих ненависть постов

Facebook, Twitter и YouTube не справляются с удалением разжигающих ненависть постов

Facebook готовит запуск мессенджера для детей

Facebook готовит запуск мессенджера для детей

Число пользователей Facebook превысило 2 млрд человек

Число пользователей Facebook превысило 2 млрд человек


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 44900 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR

reklama.vesti.lv

Интрига: что связывает Ирину Шейк и Тимати? Showbiz

Интрига: что связывает Ирину Шейк и Тимати?

Что осталось за кулисами пресс-конференции «Рандеву» Showbiz

Что осталось за кулисами пресс-конференции «Рандеву»

Почему я в 50 должна выглядеть на 30?! Wo&Men

Почему я в 50 должна выглядеть на 30?!

Что происходит с просроченным товаром и как от него избавляются Новости

Что происходит с просроченным товаром и как от него избавляются

Потерявшийся трехлетний мальчик прошел 7 км. перед гибелью Новости

Потерявшийся трехлетний мальчик прошел 7 км. перед гибелью

Технологии

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
EKSPORTA MENEDŽERU ASISTENTU/ ...
EKSPORTA MENEDŽERU ASISTENTU/ ...
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
SISTĒMU TESTĒTĀJU
SISTĒMU TESTĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 