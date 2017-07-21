СМИ: Facebook разрабатывает модульный смартфон

Компаня Facebook, а точнее - ее подразделение Building 8, предположительно разрабатывает модульный смартфон, передает BGR. Об этом свидетельствует информация обнародованной недавно патентной заявки.

Согласно документу, будущее устройство будет иметь съемные динамики, модуль GPS, экран и микрофон. Функционировать гаджет будет так же, как телефон, или же акустический динамик.

Известно, что до этого подобный проект под названием Project Ara развивала корпорация Google. Однако в прошлом году, он был закрыт в связи с нерентабельностью.

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Издание сообщает, что ключевые инженеры, курирующие этот проект, перешли в лабораторию Building 8.

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