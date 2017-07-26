Суд обязал Apple выплатить 506 млн долларов по иску о нарушении патента 1998 года

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Окружной суд Мэдисона (штат Висконсин) обязал компанию Apple выплатить 506 млн долларов компенсации за нарушение патента, принадлежащего Висконсинскому университету, передает Reuters.

Напомним, речь идет об иске, поданном против Apple от имени Исследовательского фонда выпускников Висконсинского университета (WARF) в 2014 году. В октябре 2015 года суд уже признал Apple виновной и постановил, что компания должна выплатить 234 млн долларов, однако теперь размер выплаты был увеличен на 272 млн - в эту сумму суд оценил дополнительный ущерб, нанесенный Apple истцу до истечения срока патента в декабре прошлого года. Таким образом, общая сумма выплат по иску составила 506 млн долларов.

Указанный в иске патент университета был получен еще в 1998 году.

Он касается мобильных процессоров - описанная в нем технология позволяет за счет улучшенной архитектуры оптимизировать работу микрочипов и уменьшить использование энергии, что, в свою очередь, позволяет продлить время работы батареи. Ранее суд установил, что процессоры A7, A8 и A8X, используемые в смартфонах iPhone 5s, 6, 6 Plus, 6S и 6S Plus, а также в некоторых версиях планшетов iPad, нарушают этот патент.

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В сентябре 2015 года WARF подала против Apple еще один иск, в котором компания обвинялась в нарушении патента в процессорах A9 и A9X. По словам судьи, этот иск будет рассмотрен только после подачи Apple апелляции на решение по первому иску WARF.

Напомним, что Apple ведет патентные войны со многими компаниями. Так, в январе этого года Apple подала иск против Qualcomm на 1 млрд долларов, в котором обвинила партнера в злоупотреблении своим положением на рынке и установлении кабальных условий лицензирования своих патентов. В апреле Qualcomm направила в суд ответный иск против Apple, обвинив компанию из Купертино в целом ряде злоупотреблений, касающихся партнерства с Qualcomm. Позднее компания потребовала от властей США запретить ввоз в страну новых смартфонов iPhone и планшетов iPad, а также продажу ввезенных ранее устройств.

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