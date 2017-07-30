Amazon наймет 50 тысяч сотрудников - роботы не справляются

 

Фото: AP/Scanpix

Amazon наймет 50 тысяч сотрудников несмотря на то, что в компании работают тысячи роботов, сообщает Fortune.

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Amazon наймет 50 тысяч сотрудников в рамках Amazon Jobs Day. Всего к 2018 году Amazon хочет нанять 100 тысяч работников.

Кандидатам покажут, как работает Amazon, проведут собеседования и могут сразу предложить работу.

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По словам вице-президента Джона Олсена,

компания предлагает «конкурентные зарплаты» и бонусы.

Как сообщается, Amazon ищет сотрудников фулфилмент-центров, специалистов по обработке и анализу данных, разработчиков и специалистов по работе с клиентами.

Напомним, что основатель Amazon Джефф Безос продержался один день на первой строчке рейтинга Forbes самых богатых людей мира.

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