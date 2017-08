Самолет нарисовал свой силуэт в небе над США

На момент написания заметки самолет заканчивал «рисовать» хвост. Следить за его перемещением можно на Flightradar24 и Radarbox24.

The gif this @BoeingAirplanes 787 drawn with a 787 deserves.



