В Сети были опубликованы снимки еще неанонсированного iPhone 7s Plus. Фото демонстрируют, что задняя панель гаджета выполнена из стекла, передает 9to5Mac.

Издание сообщает, что гаджет получил беспроводную зарядку, из-за чего производитель вынужден был отказаться от алюминиевого корпуса. При этом стеклянный корпус также дал возможность убрать антенны в виде полосок.

По предварительной информации, iPhone 7s и 7s Plus будут созданы на базе Apple A11.

При этом минимальный объем встроенной памяти составит 64 ГБ.

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Ожидается также, что беспроводная зарядка позволит заряжать устройства при помощи специальной док-станции, которая, вероятнее всего, будет продаваться отдельно.

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