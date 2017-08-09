Сегодня презентуют новый iPhone X. Что ждать?

Прошло 10 лет с тех пор, как технологический гигант Apple презентовал свой первый iPhone, который сделал революцию на рынке смартфонов. С тех пор Apple каждый год выпускал новую модель и каждый раз порталы спешили рассказать, каким будет новое устройство. Нынешний юбилейный год не станет исключением.

Сегодня, 12 сентября, Apple представит три новых модели iPhone, которые будут называться iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

#iPhone8 Design-Dummy, das Display wäre größer als jenes eines Plus-Modells, aber im Gehäuse eines regulären. pic.twitter.com/wflyGMAHBt— Ben Miller (@bensen) August 9, 2017

Это будет первый смартфон с OLED-дисплеем — iPhone 8. Согласно имеющимся данным, новинка получит целый ряд уникальных особенностей, таких как безрамочный дисплей, беспроводная зарядка, 3D-камера и многое другое.

Выход iPhone 8 запланирован на сентябрь 2017 года. Впрочем, многие аналитики считают, что дата выхода iPhone 8 будет смещена на октябрь или даже середину ноября из-за возникших производственных проблем. Поэтому на текущий момент дата выхода iPhone 8 доподлинно неизвестна.

Дата же презентации iPhone 8 уже официально названа — 12 сентября. Цена iPhone 8 составит от $850 до $1000 в США.

Флагман Apple образца 2017 года будет особенным. Аналитики и инсайдеры пророчат, что iPhone 8, как принято называть грядущий флагман американской компании, окажется непохожим на предыдущие модели, причем как внешне, так и внутренне.

Так это будет или нет, мы сможем узнать после 20.00 по латвийскому времени. А купить новинку можно будет в магазинах Lattelecom.