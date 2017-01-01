Apple начала продажи iPhone 8 и 8 Plus

22 сентября на рынки стран «первой волны» вышли смартфоны iPhone 8 и 8 Plus, которые были официально представлены компанией Apple 12 сентября.

Купить новые iPhone с сегодняшнего дня могут жители Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Гонконга, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Китая, Люксембурга, Мексики, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Португалии, Пуэрто-Рико, Сингапура, США, Тайваня, Финляндии, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Цены на iPhone 8 и iPhone 8 Plus в США начинаются от 699 и 799 долларов.

Как пишет Ferra, первым покупателем iPhone нового поколения оказался 20-летний YouTube-блогер по имени Мазен Куруш, который установил с друзьями палатку рядом с фирменным магазином Apple в Сиднее сразу после презентации смартфонов.

При этом издание CNet отмечает, что очереди за новыми устройствами к магазинам Apple оказались не такими длинными, как раньше, поскольку многие ждут запланированного на 3 ноября начала продаж смартфона iPhone X, представленного вместе с iPhone 8 и 8 Plus. В частности, сам Куруш, купивший два смартфона, сообщил, что отдаст их родственникам и купит iPhone X.

Напомним, что два новых смартфона незначительно отличаются от iPhone 7 и 7 Plus - они получили стеклянный, а не металлический корпус (в компании называют это стекло самым прочным среди используемых в смартфонах), новый процессор A11 Bionic и поддержку технологии беспроводной зарядки стандарта Qi. В Apple также обращали внимание на улучшенные камеры в обеих моделях (iPhone 8 оснащен одинарной 12-Мп камерой, а iPhone 8 Plus - двойной, как и iPhone 7) и поддержку устройствами фирменной платформы дополненной реальности.

В России продажи устройств стартуют 29 сентября. Цена на iPhone 8 с памятью объемом 64 ГБ составит 56 990 рублей, а с памятью объемом 256 ГБ - 68 990 рублей. Аналогичные версии iPhone 8 Plus обойдутся покупателям в 64 990 и 76 990 рублей соответственно.