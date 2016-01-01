iPhone 8: Apple потеряла $43 млрд капитализации

За последнюю неделю капитализация Apple снизилась на рекордные 43 миллиарда долларов, это наименьший показатель рыночной стоимости компании за последние 17 месяцев, на фоне неоднозначных отзывов о новых продуктах компании и ожиданиях слабых продаж iPhone 8, пишет Financial Times.

Как отмечает издание, стоимость акций Apple в последний день рабочей недели снизилась на 1,5 процента. За последние пять дней их цена упала более чем на 5,2 процента.

Это самое существенное снижение стоимости акций компании на бирже с апреля 2016 года,

пишет издание.

На прошлой неделе, когда Apple представила несколько своих новых моделей, среди которых iPhone 8, iPhone X и Apple Watch, капитализация компании немного выросла.

Начало продаж iPhone X отложено до ноября 2017 года, в то время как продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus стартовали в пятницу.

Согласно оценкам аналитика Above Avalon Нейла Кибарта, продажи iPhone 8 в первый уикенд могут оказаться минимальными за три года.