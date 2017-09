Легендарный Nokia 3310 оснастили 3G

Сообщается, что для поддержек соцсетей создатели разработали специальное приложение, встроенное в систему.

Поскольку компания ставила перед собой задачи оснастить гаджет 3G, пришлось идти на определенные жертвы.

Так, новая Nokia 3310 несколько больше, при том, что время ее автономной работы сократилось - до 6,5 часов в режиме разговора и до 27 дней в режиме ожидания.

A true classic – reimagined. Say hello to the #Nokia3310 3G. Colorful, customizable and more connected than ever! #Nokiamobile pic.twitter.com/2QTViTyyyr— Nokia Mobile (@nokiamobile) September 28, 2017