Флагман iPhone 8 Plus взорвался во время зарядки

В Тайване у местной жительницы по имени Ву из Тайчжун-Сити взорвался iPhone 8 Plus во время зарядки оригинальным зарядным устройством, передает Shanghaiist. По информации издания, смартфон проработал три дня после покупки, прежде чем выйти из строя.

Сообщается, что смартфон был поставлен на зарядку при 70-процентном заряде батареи, и спустя три минуты взорвался. В результате у гаджета отделилась задняя панель.

В настоящее время гаджет отправлен на завод для расследования и установления причин взрыва. Этот случай является единичным и не дает оснований предполагать массовый сценарий.