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Выпущен самый дорогой чехол для iPhone X

korrespondent.net
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Фото: Marcio Jose Sanchez / TT NYHETSBYRÅN

Компания Gray International, расположенная в Сингапуре, представила лимитированную коллекцию чехлов, предназначенных для флагманского iPhone X. Стоимость их превышает цену самого гаджета, и составляет 1,3 тысячи долларов, передает HighSnobiety.

Производитель позиционирует свои чехлы, как самые дорогие из производимых в мире.

Изготовлены они из цельного титанового слитка. Металл этот используется, в том числе, в аэрокосмической промышленности. А обработка его пламенем помогает достичь уникального оттенка.

Прочный материал чехла призван защитить гаджет от механических повреждений при падениях.

Apple
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