Выпущен самый дорогой чехол для iPhone X

Компания Gray International, расположенная в Сингапуре, представила лимитированную коллекцию чехлов, предназначенных для флагманского iPhone X. Стоимость их превышает цену самого гаджета, и составляет 1,3 тысячи долларов, передает HighSnobiety.

Производитель позиционирует свои чехлы, как самые дорогие из производимых в мире.

Изготовлены они из цельного титанового слитка. Металл этот используется, в том числе, в аэрокосмической промышленности. А обработка его пламенем помогает достичь уникального оттенка.

Прочный материал чехла призван защитить гаджет от механических повреждений при падениях.