Эксперты назвали смартфон с лучшей в мире камерой

Специалисты ресурса DxOMark, которые оценивают как профессиональную фототехнику, так и мобильные камеры, назвали лучший фотомодуль смартфона. Лидирующую позицию занял представленный накануне Google Pixel 2, о чем отмечено на сайте.

Сообщается, что фотомодуль девайса от Google набрал сразу 98 баллов по итогам тестирования.

Эксперты отметили, что камера Google Pixel 2 может обеспечить очень высокую производительность при съемке видео, прекрасные цвета и точную передачу сцены. Кроме того, она отличается быстрым и точным автофокусом и хорошим искусственным размытием фона.

Стандартная версия Pixel 2 имеет пятидюймовый дисплей с разрешением 1920x1080 пикселей со стандартным соотношением сторон. Pixel 2 XL оснастили шестидюймовым экраном с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2880х1440 точек, занимающим практически всю фронтальную поверхность.

Смартфоны поддерживают функцию Active Edge, которая позволяет совершать различные действия сжимая устройство.

Аналогичная функция имеется у телефона HTC U11. Аппараты получили процессор Qualcomm Snapdragon 835, четыре гигабайта оперативной и 64/128 гигабайт встроенной памяти без слота для microSD.

Pixel 2 будут выпускать в трех цветах: белый, черный и синий. Версия на 64 гигабайта будет стоить 650 долларов. В свою очередь Pixel 2 XL доступен в двух цветах (черный и белый) по цене от 850 долларов.