Стартап по производству пиццы роботами привлёк $48 млн

Калифорнийский сервис доставки еды Zume Pizza, который использует на производстве роботов, привлёк 48 миллионов долларов, что на 2 миллиона меньше, чем планировала собрать компания, сообщает VC.ru со ссылкой на CNBC.

Zume Pizza использует роботов для рутинных задач — например, машины размазывают соус по тесту и ставят пиццу в печь. Люди тоже участвуют в готовке, а также занимаются разработкой и изменением рецептов на основе отзывов от пользователей.

В компании объясняют, что уменьшение количества сотрудников на кухне помогает инвестировать средства в покупку продуктов лучшего качества. В декабре 2016 года, после инвестиционного раунда на 23 млн долларов, компанию оценили в 50 млн.

Напомним, в Южной Корее взяли на работу журналиста-бота, который уже пишет статьи на спортивную тематику.