Полиция Дубая осваивает летающие электробайки российской разработки

На выставке Gitex 2017, открывшейся в Дубае8 октября, полиция эмирата продемонстрировала несколько новинок, которые планирует использовать в обозримом будущем.

В их числе оказался летающий мотоцикл Hoversurf с электрическим двигателем, который в настоящее время совершенствуется в партнерстве с российской компанией-производителем, сообщает Arabian Business. Этот байк также предусматривает возможность дистанционного управления, отмечается в сообщении.

«Он может лететь на высоте пяти метров и нести на себе полицейского во время чрезвычайных ситуаций и интенсивного движения, - цитирует Gulf Newsпредставителя местной полиции Али Ахмада Мохаммада. - Байк может находиться в воздухе в течение 25 минут и перенести до 300 кг веса со скоростью 70 км/час на расстояние до шести километров».

Российская компания Hover Surf в феврале представила ховербайк (летающий мотоцикл) Scorpion 3, оснащенный джойстиками ручного управления. Тогда компания обнародовала в Сети небольшую видеозапись испытательного полета.

Отметим, что над созданием ховербайков работают и в других странах. Так, известный британский изобретатель Колин Фарз в апреле 2016 года собраллетающий мотоцикл из алюминиевых труб и двигателей от параплана, а в январе этого года успешные испытания прототипа электрического ховербайка провелаисследовательская лаборатория армии США.

На Gitex 2017 также продемонстрировали полицейский «робоцикл», который разрабатывается в партнерстве с японской компанией. Полиция Дубая планирует использовать его с 2020 года. Его конструкция позволит избегать пробок благодаря функции автоматической балансировки на дорогах. Также модель будет оснащена восемью камерами с полным обзором и технологией распознавания лиц, отмечает сайт «Русские Эмираты».